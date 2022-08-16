У Кам`янському поліцейські затримали трьох неповнолітніх хлопців за пограбування 37-річного чоловіка

Підозрювані побили та відібрали у чоловіка мобільний телефон, гаманець із грошима і документи.

Поліцейські встановили, що 37-річний чоловік відпочивав у сквері на лавочці. До нього підійшло троє хлопців, між чоловіком та незнайомцями виник конфлікт. Під час сварки хлопці побили потерпілого та відібрали в нього мобільний телефон, гаманець із грошима та документи. Після чого нападники із викраденим втекли.

Проведеними заходами оперативники Кам’янського РУП затримали підозрюваних. Ними виявилися 16- річні хлопці.

16 серпня за погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою юнакам повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП