У Кам’янському поліцейського вдарили цеглиною по голові і пограбували

У Кам’янському Дніпропетровської області злодії вдарили поліцейського цеглиною та пограбували. Від удару правоохоронець втратив свідомість.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

19 жовтня близько під час відпрацювання території оперуповноважений кримінальної поліції Кам’янського ВП побачив двох підозрілих чоловіків, які на парковці зняли з автомобіля акумулятор.

Правоохоронець одразу повідомив про злочин на лінію “102”, а сам почав переслідувати крадіїв.

Коли він самотужки намагався затримати злочинців, один з них схопив цеглину і вдарив нею правоохоронця по голові, від чого той знепритомнів. Далі нападники забрали у нього телефон і хотіли втекти з місця події, але не встигли. На допомогу колезі підоспіла слідчо-оперативна група і затримала зловмисників.

Підозрювані – 39-річний раніше суджений житель Кам’янського та 38-річний раніше суджений житель Криничанського району.

“Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з місцевою прокуратурою їм повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу”, – розповіли у поліції. // Діло