У Кам’янському районі 44-річного чоловіка затримали за підпал будинку сусіда

У такий спосіб підозрюваний вирішив помститися знайомому.

Поліцейські встановили, що між чоловіками раніше виник конфлікт. 7 червня близько 22:40 зловмисник прийшов до будинку 55-річного потерпілого, облив зовнішнє підвіконня й вікно бензином та підпалив. Після скоєного втік. Господарям вдалося загасити пожежу. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Оперативники відділення поліції №6 Кам’янського районного управління поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний раніше судимий житель Кам’янського району.

За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП