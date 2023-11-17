у кам'янському районі за пограбування подружжя поліцейські затримали 26-річного місцевого жителя

Підозрюваний побив чоловіка та силою відібрав у жінки мобільний телефон.

Злочин стався опівночі 16 листопада в селищі Новомиколаївка Кам’янського району. Подружжя поверталося додому, коли на вулиці до них підійшов невідомий, побив чоловіка кулаками по голові та відібрав у жінки телефон. Після цього нападник втік з місця злочину.

Поліцейські відділення поліції № 3 Кам’янського РУП відпрацювали район та оперативно затримали грабіжника. Ним виявився 26-річний раніше судимий місцевий житель. Правоохоронці вилучили у нього викрадене майно.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП