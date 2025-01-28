У Кам’янському районі затримали чоловіка, який вдарив ножем знайомого

Під час з’ясування стосунків, 47-річний чоловік наніс товаришу тілесні ушкодження. Потерпілий зміг самостійно добратися до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Злочин стався 24 січня неподалік одного з селищ у Кам’янському районі. Як з’ясували поліцейські, між чоловіками виникла перепалка. Коли обом забракло слів, почалася бійка, під час якої підозрюваний вдарив ножем 44-річного потерпілого.

Поліцейські відділення поліції № 6 Кам’янського районного управління поліції затримали зловмисника. Ним виявився 47-річний житель м. Кам’янське.

За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП