У Кам’янському в квартирі організатора злочинної групи виявили нарколабораторію

Співробітники управління протидії наркозлочинності встановили, що постачання та збут на територію м. Кам’янське психотропної речовини організував 38-річний чоловік.

13 січня за місцем мешкання та в автомобілі зловмисника відбувся санкціонований обшук за участі поліцейських управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області, працівників кримінальної поліції та слідчого відділу Кам’янського РУП під процесуальним керівництвом Кам’янської окружної прокуратури із залученням бійців полку поліції особливого призначення. Слідчі заходи відбулися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

В ході обшуків правоохоронці вилучили 50 г метамфетаміну, пігулки медичного препарату ACTIFED, до складу яких входить псевдоефедрин гідрохлорид, лабораторне обладнання для виготовлення психотропів, електронні ваги, банківські картки, а також тротилову шашку та електродетонатор. Всі вилучені предмети направили на експертизу. За цінами «чорного ринку» їх вартість становить близько 75 тис. гривень.

Після результатів дослідження наркозбувачу буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Також поліція встановлює місце перебування ще одного учасника злочинної групи та вживає заходи для його затримання.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області