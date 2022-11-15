У Кам`янському в одній із квартир багатоповерхівки вибухнула граната

В результаті вибуху постраждали двоє чоловіків 35 та 37 років.

14 листопада близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Аношкіна в одній із квартир багатоповерхового будинку стався вибух.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Попередньо встановлено, що 37-річний власник квартири разом зі своїм 35-річним гостем намагалися розібрати гранату, внаслідок чого стався вибух. В результаті чоловіки отримали поранення, їх було госпіталізовано до реанімаційного відділення. З місця події для проведення експертних досліджень правоохоронці вилучили уламки, фрагменти та частини гранати.

За місцем мешкання 35-річного чоловіка поліцейські відділення поліції № 2 Кам`янського РУП провели обшук, під час якого вилучили 512 різнокаліберних патронів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП