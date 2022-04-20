У Кам`янському за скоєння вбивства подружжя поліцейські затримали двох чоловіків

Затримані намагалися приховати сліди злочину – вони влаштували у будинку пожежу й підпалили речі потерпілих.

18 квітня близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що після гасіння пожежі у приватному домоволодінні були виявлені тіла чоловіка та жінки з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили особи потерпілих – ними виявились чоловік та дружина 44-х років, які мешкали у цьому будинку.

Під час слідчих дій було встановлено, що причиною смерті потерпілих стала не пожежа, а колоті поранення. З’ясувалось, що напередодні до подружжя у гості прийшли двоє чоловіків. В ході конфлікту підозрювані спричинили чоловіку та жінці ножові поранення. Аби приховати сліди злочину, спробували влаштувавши пожежу й підпалили речі потерпілих.

Під час оперативних заходів поліцейські відділення № 2 Кам’янського РУП затримали двох підозрюваних — раніше судимих місцевих жителів 27 та 28 років.

Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою затриманим повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП