У Кам’янському за вбивство знайомої поліцейські затримали 59-річного чоловіка

Під час сварки підозрюваний вдарив жінку ножем. Від отриманого поранення потерпіла померла на місці.

Злочин стався 9 липня близько 17:30 за місцем мешкання чоловіка. Поліцейські Кам’янського районного управління поліції встановили обставини події, зібрали речові докази та затримали 59-річного місцевого жителя в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із Кам’янською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП