У Кам’янському затримали 38-річного чоловіка, який побив до смерті співмешканку

Під час сімейної сварки чоловік завдав жінці сильних травм, внаслідок яких вона померла.

Злочин стався 9 квітня у квартирі співмешканців. Як встановили правоохоронці, цього дня близько 9:00 під час сварки чоловік побив 51-річну жінку, після чого ліг відпочивати. Вечері прокинувся та побачив, що жінка померла. Підозрюваний розповів сусідці про смерть співмешканки, яка викликала поліцію.

За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП