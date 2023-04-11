У Кам’янському затримали 38-річного чоловіка, який побив до смерті співмешканку
Під час сімейної сварки чоловік завдав жінці сильних травм, внаслідок яких вона померла.
Злочин стався 9 квітня у квартирі співмешканців. Як встановили правоохоронці, цього дня близько 9:00 під час сварки чоловік побив 51-річну жінку, після чого ліг відпочивати. Вечері прокинувся та побачив, що жінка померла. Підозрюваний розповів сусідці про смерть співмешканки, яка викликала поліцію.
За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Кам`янського РУП