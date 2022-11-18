У Кам`янському затримали покидька, який пограбував 6-річну дитину

Підозрюваний вихопив з рук у хлопчика мобільний телефон та втік.

Злочин стався 13 листопада близько 12:00 на вулиці. Дитина йшла додому разом зі своїми прабабусею та прадідусем. В руках хлопчик тримав мобільний телефон. Помітивши це, нападник розумів, що літні люди не зможуть його наздогнати, та вирішив пограбувати дитину. Він вихопив телефон та втік з ним.

Поліцейські відділення поліції № 2 Кам`янського РУП затримали підозрюваного. Ним виявився 40-річний місцевий житель. Викрадений мобільний телефон вилучили.

15 листопада за погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП