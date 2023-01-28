У Кам’янському жінку викрили на шахрайстві під час здачі в оренду житла

В усіх випадках потерпілі мали намір орендувати житло через мережу інтернет. Аванс перерахували, однак житло так і не отримували.

Поліцейські встановили, що в такий спосіб підозрювана ошукувала громадян із Запорізької та Донецької областей. 31-річна місцева жителька розміщувала в мережі інтернет завідомо неправдиві оголошення про надання в оренду житла, яке сама ж і винаймала.

Надалі потенційним орендодавцям пропонувалося перерахувати на банківську карту аванс за житло. А вже після надходження частини грошей, фігурантка не відповідала на дзвінки та переховувалась.

26 січня за погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Також під час досудового розслідування буде перевірена причетність жінки до скоєння аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП