У Кам’янці-Подільському адвокатку затримали за сприяння в переправленні осіб через держкордон

Фігурантка обіцяла своєму клієнтові вплинути на членів експертної команди з повсякденного функціонування особи для присвоєння його дружині групи інвалідності, щоб в подальшому чоловік міг вільно виїжджати за кордон. Свої послуги адвокатка оцінила у 8 тисяч доларів.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та колегами із УСБУ за процесуального керівництва прокуратури викрили 51-річну адвокатку в зловживанні впливом та сприянні в переправленні осіб через державний кордон.

Фігурантка за винагороду у 8 тисяч доларів обіцяла своєму клієнтові вплинути на членів новоствореної експертної команди з повсякденного функціонування особи з метою присвоєння його дружині групи інвалідності. Це дасть змогу чоловікові безперешкодно виїжджати за кордон.

Затримали адвокатку під час отримання нею зазначеної суми.

Наразі слідчі вже оголосили фігурантці підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статей їй може загрожувати до 9 років ув’язнення.

На період розслідування суд взяв підозрювану під варту із можливістю внесення застави.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області