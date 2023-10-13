У Кам’янці-Подільському до 11 років ув’язнення засудили зловмисників, які скоїли розбійний напад на сім’ю фермерів

Двоє нападників вже отримали вирок, а кримінальне провадження стосовно третього ще перебуває на розгляді в суді.

Подія сталася ввечері 26 грудня 2019 року в с. Брага Кам’янець-Подільського району. Невідомі чоловіки у балаклавах проникли в будинок фермерів. Зловмисники побили та зв’язали заготовленими заздалегідь мотузками трьох членів родини, після чого заволоділи 41000 гривень, банківською карткою з пін-кодом та чотирма мобільними телефонами. Серед потерпілих було дві жінки 1949 та 1983 років народження та 49-річний чоловік.

Працівники кримінальної поліції та слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області провели низку розшукових та слідчих дій, в результаті яких встановили особи трьох підозрюваних. Ними виявились 40-річний мешканець Київської області, 56-річний житель Донецька та 51-річний мешканець Кам’янця-Подільського. Поліцейські також з’ясували, що чоловіки переховуються на Київщині.

Заручившись підтримкою колег з Києва та Київської області, хмельницькі оперативники затримали трьох зловмисників. Серед речей, вилучених у підозрюваних під час обшуків, — пістолет, пневматична гвинтівка, різноманітні набої, балаклави, номерні знаки на автомобілі.

Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили їм підозру за ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України, а одному із фігурантів — ще за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд вже завершив розгляд матеріалів стосовно двох фігурантів. Їх визнали винними за вищезазначеними статтями та присудили відповідно 11 та 11 з половиною років ув’язнення.

Також судом було задоволено цивільний позов потерпілих про стягнення матеріальної (по 15 000 грн.) та моральної (по 75 000 грн.) шкоди.

Матеріали стосовно третього підозрюваного ще перебувають на розгляді в судді.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області