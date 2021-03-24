У Кам’янці-Подільському до 14 років позбавлення волі засудили 32-річного чоловіка, який скоїв убивство з хуліганських мотивів

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів) Кримінального кодексу України і засудив його до 14 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 серпня 2019 року о 20.16 годині до чергової частини Кам’янець-Подільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Привокзальній біля місцевого магазину невідомий побив 42-річного мешканця одного із сіл району, від чого той помер на місці події.

За декілька хвилин слідчо-оперативна група вже була на місці події. Неподалік затримали і зловмисника, на якого вказали свідки. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Як з’ясували поліцейські зі слів очевидців, потерпілий разом із товаришами відпочивав поблизу магазину. До них підійшов незнайомий чоловік і почав безпідставно чіплятися до загиблого, а потім наніс йому близько 5-ти ударів у голову, від чого тому різко стало зле і за лічені хвилини чоловік помер прямо на місці до приїзду «швидкої». Перебіг подій зафіксували також камери спостереження.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. До речі, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство і нанесення тілесних ушкоджень. Цього разу Кам’янець-Подільський міськрайонний суд визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів) Кримінального кодексу України і засудив його до 14 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області