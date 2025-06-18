У Кам’янці-Подільському до 3-х років ув’язнення засудили молодика, який ошукав знайомого на пів мільйона

Нагадаємо, зловмисник створив фейкову сторінку у мережі Інстаграм і від імені привабливої дівчини певний час виманював кошти зі свого 23-річного односельця. Поліцейські вивели зловмисника «на чисту воду». Нещодавно він постав перед судом.

Минулого року до Кам’янець-Подільського райуправління поліції звернувся 22-річний житель одного із сіл та повідомив, що його ошукали на суму близько пів мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що шахрайську схему розробив 20-річний односелець потерпілого. В мережі Інстаграм він створив фейковий акаунт від імені дівчини і написав з нього знайомому. З часом почав виманювати гроші: на дороговартісне лікування, потім — на інші потреби.

Коли ж сума сягнула пів мільйона, потерпілий вирішив перевірити, куди він скидав гроші. І за номером картки ховалась зовсім не та дівчина з Інстаграму.

Слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції завершили досудове розслідування за ч. 1, ч. 2 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 209 (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України та передали матеріали до суду.

Нещодавно суд завершив розгляд кримінального провадження та засудив молодика до 3-х років ув’язнення. Також зобов’язав засудженого сплатити потерпілому всю завдану матеріальну шкоду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області