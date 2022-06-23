У Кам’янці-Подільському ексначальницю поштового відділення підозрюють у привласненні більше ₴270 тисяч

Нестачу коштів при перерахунку каси відділення поштового зв’язку виявили в жовтні минулого року. Тоді слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Як встановили слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції, 34-річна екс-начальниця відділення поштового зв’язку, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа з каси коштами в сумі 272 000 гривень. Окрім того, жінка подала касовий звіт, де приховала нестачу коштів, затвердивши його власним підписом.

Учора слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили жінці про підозру в службовому підробленні та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. За скоєне їй може загрожувати до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області