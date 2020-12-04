У Кам’янці-Подільському поліцейські затримали серійних квартирних злодіїв

Серед затриманих — двоє 46-річних іноземців та 33-річний кам’янчанин. Усі троє раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Наразі вже встановлено їхню причетність до 5 квартирних крадіжок у Кам’янці-Подільському та Хмельницькому.

Спецоперацію по затриманню «квартирників» працівники управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області за силової підтримки спецпідрозділу КОРД провели вчора, 2 грудня, одразу після вчинення ними крадіжки з квартири 34-річної кам’янчанки. Загальна сума викраденого — близько 220 тисяч гривень.

В автомобілі «Мерседес-Бенц», на якому пересувалися зловмисники, поліцейські виявили та вилучили частину викрадених речей, а також різноманітні знаряддя злому: лом, викрутки, склоріз, кліщі, рукавички тощо.

Також правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання затриманих, в ході яких вилучили наркотики, відмички, а також чимало викрадених речей.

Усіх трьох чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування здійснюється в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Наразі поліцейські вже встановили причетність чоловіків до 5 квартирних крадіжок у Хмельницькому та Кам’янці-Подільському. Проте вже зрозуміло, що епізодів буде більше. Перевірки тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області