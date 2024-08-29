У Камʼянці-Подільському поліцейські затримали 17-річну «закладчицю» амфетаміну

У дівчини вилучили 50 згортків з амфетаміном, які вона зберігала для розповсюдження у різних локаціях міста. Правоохоронці затримали зловмисницю й оголосили їй підозру.

Подія сталася вчора, 28 серпня, у Камʼянці-Подільському. Поліцейські виявили у 17-річної місцевої жительки пакунок, у якому було 50 зіп-пакетів з психотропною речовиною амфетамін. Фігурантка придбала наркотики в інтернеті та збиралась робити «закладки» в різних куточках міста.

Правоохоронці затримали дівчину в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва прокуратури оголосили їй підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області