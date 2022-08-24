У Кам’янці-Подільському поліцейські затримали 36-річну грабіжницю

Подія трапилась вчора, 22 серпня, близько 16:00 години в м. Кам’янець-Подільському на Новопланівському мосту.

Як з’ясувалось, 36-річна правопорушниця спочатку чіплялась до людей в парку Героїв Євромайдану, після чого пішла до Новопланівського мосту, де і побачила 49-річну кам’янчанку.

Підбігши до жінки, зловмисниця застосовувала фізичну силу та зірвала з її вух сережки, а також намагалась заволодіти ланцюжком.

Під час втечі з місця події грабіжницю помітив небайдужий перехожий, який утримав її до приїзду поліції.

Поліцейські затримали підозрювану в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисниці може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Сектор комунікації поліції хмельницької області