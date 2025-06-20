У Камʼянці-Подільському сімейні гастролерки з Рівненщини під виглядом працівниць газової служби обкрадали пенсіонерів

51-річна жителька Рівненщини та її 19-річна донька спеціально для вчинення злочинів приїхали до Кам’янця-Подільського. За день вони встигли обікрасти п’ятьох пенсіонерок. Як тільки поліцейські почали отримувати повідомлення від потерпілих, одразу взялися за опрацювання інформації і за лічені години розшукали та затримали зловмисниць.

Нагадаємо, третього червня до Кам’янець-Подільського райуправління поліції надійшов ряд однотипних повідомлень від місцевих пенсіонерок. Усі заявниці розповіли, що до них приходили дві жінки, які представлялись працівницями газової служби. Під приводом перевірки лічильників незнайомки заходили у квартири, після чого потерпілі виявили відсутність заощаджень.

За детальним описом поліцейські оперативно встановили та розшукали зловмисниць. Ними виявилися матір та донька — 51-річна та 19-річна жительки Рівненської області. Старша фігурантка неодноразово відбувала покарання в місцях позбавлення волі за різні злочини. А цього разу залучила до протиправної діяльності ще й свою доньку.

На момент затримання зловмисниці встигли витратити на розваги частину викрадених коштів.

Наразі слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції вже завершили розслідування за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Матеріали передали на розгляд суду. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області