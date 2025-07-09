У Камʼянці-Подільському судитимуть подружжя гастролерів-наркодилерів, у яких вилучили наркотиків на ₴7,5 млн

Нагадаємо, у травні цього року поліцейські вилучили у зловмисників велику партію психотропів PVP (солей) загальною вагою понад 7 кг, які вони перевозили автомобілем. За скоєне фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

19 травня близько опівночі по вулиці Лесі Українки в Кам’янці-Подільському екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль «Hyundai Accent» за порушення комендантської години.

Під час спілкування з патрульними 27-річний водій та його 27-річна дружина помітно нервувались, а згодом зізнались, що перевозять наркотики.

На місце одразу прибула слідчо-оперативна група Кам’янець-Подільського райуправління поліції. Правоохоронці вилучили з автомобіля фігурантів велику кількість зіп-пакетів з кристалічною речовиною. Експертиза показала, що це особливо небезпечний психотроп PVP (солі) вагою понад 7 кілограмів. Загальна вартість заборонених речовин сягає 7,5 мільйонів гривень.

Як з’ясували правоохоронці, подружжя приїхало зі столиці для розповсюдження наркотиків у регіоні.

Тоді наркодилерів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі за процесуального керівництва прокуратури завершили досудове розслідування за ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України та скерували матеріали до суду.

За скоєне фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області