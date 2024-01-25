У Кам’янці-Подільському за зґвалтування малолітньої дівчинки судитимуть її батька

Слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури завершили розслідування та направили на розгляд суду обвинувальний акт відносно 40-річного жителя Кам’янця-Подільського, який систематично ґвалтував свою 12-річну доньку.

Подія сталася у 2023 році. До правоохоронців звернулась лікар-акушер міської лікарні та повідомила, що в неї на огляді була жінка з неповнолітньою донькою, в результаті огляду якої медпрацівниця виявила у дівчинки ознаки тривалих статевих відносин. Матір дитини пояснила, що підозрює в цьому свого чоловіка.

За даним фактом слідчі одразу відкрили кримінальне провадження, в ході розслідування якого отримали докази того, що рідний батько ґвалтував власну доньку ще з 6-річного віку. Потерпіла дівчинка увесь цей час боялася розповідати про це комусь з дорослих.

Наразі розслідування завершене і обвинувальний акт направлений до суду. Зловмисника обвинувачують у вчиненні відносно власної доньки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 152 (зґвалтування особи, вчинене повторно), ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області