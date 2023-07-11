у кам’янці-подільському затримали юнака, який скоїв розбійний напад у поштовому відділенні

Застосувавши перцевий газ, 16-річний зловмисник заволодів телефоном iPhone вартістю майже 30 тисяч гривень, який одразу ж після того збув. Поліцейські Кам’янець-Подільського райуправління поліції оперативно розшукали і затримали нападника та вилучили викрадений телефон. Наразі слідство триває.

Подія сталася 8 липня близько 17:00 години в одному із поштових відділень Кам’янця-Подільського.

Фігурант на умовах післяплати придбав на одному з інтернет-майданчиків iPhone. Під час огляду товару на поштовому відділенні зловмисник розбризкав в обличчя оператору перцевий газ і викрав товар та зник із місця вчинення злочину. Викрадений телефон одразу ж продав.

Після отримання повідомлення про розбій працівники Кам’янець-Подільського райуправління поліції одразу ж виїхали на місце події, переглянули відео з камер спостереження та оперативно встановили особу нападника. Неповнолітнього розшукали і затримали. Викрадений телефон вилучили.

Наразі слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили фігурантові підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) ККУ. Розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області