У Камʼянці-Подільському затримали з великою кількістю психотропів подружжя гастролерів-наркодилерів

У зловмисників вилучили велику партію PVP (солей). Їм вже оголосили підозри. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

Близько опівночі по вулиці Лесі Українки в Кам’янці-Подільському екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль «Hyundai Accent» за порушення комендантської години.

Під час спілкування з патрульними 27-річний водій та його 27-річна дружина помітно нервувались, а згодом зізнались, що перевозять наркотики.

Патрульні одразу викликали на місце слідчо-оперативну групу Кам’янець-Подільського райуправління поліції. Правоохоронці вилучили з автомобіля фігурантів велику кількість зіп-пакетів з кристалічною речовиною. Експертиза показала, що це особливо небезпечний психотроп PVP (солі).

Як з’ясували правоохоронці, подружжя приїхало зі столиці для розповсюдження наркотиків у регіоні.

Наркодилерів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили їм підозри за ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Наразі суд вже обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області