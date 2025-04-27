У канадському Ванкувері авто в’їхало у натовп на фестивалі: є загиблі й поранені

У Ванкувер кілька людей загинули після того, як автомобіль в’їхав у натовп на вуличному фестивалі у суботу ввечері.

Про це повідомила СВС, передає Укрінформ.

Це сталося після 20:00 (06:00 неділі, 27 квітня, за київським часом – ред.) на перехресті 41-ї авеню і Фрейзер-стріт, де проходила філіппінська вулична вечірка, присвячена Дню Лапу-Лапу.

«Кілька людей загинули і багато інших зазнали поранень після того, як водій в’їхав у натовп на вуличному фестивалі», – йдеться у заяві Департаменту поліції Ванкувера.

Поліція повідомила, що водій перебуває під вартою.

Мер Ванкувера Кен Сім висловив свої співчуття.

«Я шокований і глибоко засмучений жахливим інцидентом на святкуванні Дня Лапу-Лапу. Наші думки з усіма постраждалими і з філіппінською громадою Ванкувера в цей неймовірно тяжкий час», – написав Кен Сім у соціальній мережі X.

День Лапу-Лапу запроваджено на честь вождя корінного населення на Філіппінах, який боровся проти іспанської колонізації в XVI столітті.