У Карпатах виявили тіло ще одного чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон

27 грудня ввечері прикордонники Румунії повідомили про затримання ними двох із чотирьох порушників кордону, а також про виявлення тіла третього.

На Закарпатті прикордонники України та Румунії знайшли тіло загиблого чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон в Карпатських горах.

Як повідомляють в ДПСУ, 25 грудня українські прикордонники отримали від своїх румунських колег інформацію про затримання двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон у районі гори Піп Іван Мармароський. Затримані повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їхнього поля зору.

Потім було організовано пошуки із залученням гелікоптерів.

У перший день пошуки не увінчалися успіхом, а 27 грудня ввечері прикордонники Румунії повідомили про затримання ними двох із чотирьох порушників кордону, а також про виявлення тіла третього.

Тепер знайшли тіло останнього чоловіка з групи і пошуки у горах завершили. // УНІАН