У Кииєві оголосили про підозру чоловіку за ножове поранення місцевого мешканця

Внаслідок інциденту потерпілого госпіталізували, а правопорушник може провести за гратами до восьми років. На час слідства молодик перебуватиме під домашнім арештом.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Російській в Дарницькому районі столиці поранено чоловіка. На місце події прибули слідчо-оперативна група районного управління та бригада швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці опитали ймовірних свідків та встановили, що між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Після словесної суперечки виникла бійка, під час якої фігурант схопив ніж, який він тримав при собі, та вдарив одного із компанії молодиків. Зловмисника затримали свідки та передали правоохоронцям. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, де йому надали медичну допомогу.

Раніше не судимого 30-річного уродженця Кіровоградської області правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також з місця події поліцейські вилучили ніж та направили на проведення експертного дослідження.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Затриманому повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Києва