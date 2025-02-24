У кількох областях викрито схеми незаконного отримання водійських посвідчень

За результатами заходів, проведених Департаментом внутрішньої безпеки та слідчими поліції, на Хмельниччині, у Києві та Запоріжжі викрито протиправну діяльність чотирьох осіб, які налагодили схему незаконного заробітку на послугах сервісних центрів МВС. Усім їм уже оголошено підозри.

Хмельниччина

Оперативники Хмельницького управління ДВБ та слідчі ГУНП у Хмельницькій області встановили чоловіка, який за чималі гроші «торгував впливом» у ТСЦ.

Він вимагав 2800 доларів за вплив на посадових осіб держустанови для отримання позитивної оцінки під час теоретичного і практичного іспиту з водіння.

Поліцейські затримали фігуранта біля однієї із заправок Хмельницького одразу після передачі йому коштів.

Запоріжжя

43-річний ділок разом зі своїм спільником – 55-річним викладачем місцевої автошколи – за 5000 гривень «допомогли» чоловікові отримати сертифікат про завершення навчання з перевезення небезпечних вантажів, не відвідуючи автошколи. Для цього викладач автошколи вніс недостовірні відомості про проходження навчання клієнтом до відомчої бази даних. Ще 6000 гривень чоловік мав віддати змовникам за успішний практичний та теоретичний іспит у ТСЦ.

Оперативники Запорізького управління ДВБ та слідчі ГУНП в Запорізькій області зібрали доказову базу протиправної діяльності зловмисників.

Київ

Оперативники Київського міського управління ДВБ та слідчі поліції Києва викрили столичну мешканку, яка обіцяла за 12 тисяч гривень домовитися з працівниками ТСЦ про отримання позитивної оцінки під час складання практичного іспиту з водіння авто. Вона гарантувала успішність складання іспиту, прикриваючись нібито зв’язками в сервісному центрі.

Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ст. 369-2 Кримінального кодексу України). А викладачу автошколи за ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Процесуальне керівництво здійснюють Хмельницька та Запорізька обласні прокуратури, а також Київська міська прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України