У Києва повідомили про підозру працівнику СТО, який угнав та розбив чуже авто

Власник залишив автомобіль «Лексус» на кілька днів для хімчистки, а працівник станції цим скористався. Він взяв авто «покататися», але під час поїздки не впорався з керуванням й потрапив у ДТП. За незаконне заволодіння транспортним засобом розпочато кримінальне провадження.

На спецлінію 102 зателефонували працівники АЗС, розташованому на Харківському шосе в бік Борисполя, та повідомили про дорожньо-транспортну пригоду. На місце події черговий направив наряд патрульної поліції.

Як встановили патрульні, водій не впорався із керуванням транспортного засобу й виїхав з траси. Під час складання адміністративних матеріалів правоохоронці з’ясували, що автівка правопорушнику не належить. Патрульні повідомили про виявлені обставини власнику «Лексуса» та для документування події викликали слідчо-оперативну групу.

За словами слідчого Голосіївського управління поліції Дениса Залевського, фігурант працює на станції технічного обслуговування автомобілів, що на проспекті Науки, де власник залишив свій транспортний засіб на кілька днів:

«Зловмисник вирішив «покататися» по нічній трасі, взяв чуже авто й потрапив у дорожньо-транспорту автопригоду. Патрульні склали відносно правопорушника відповідні адміністративні матеріли, а ми затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – раніше не судимий уродженець Донеччини, 1985 року народження».

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва