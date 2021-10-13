У Києві арештували Театр юного глядача через скандал із новим директором

Печерський суд Києва арештував Театр юного глядача на Липках площею 3528,8 кв.м., заборонивши реконструкцію і відчуження будівлі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 27 вересня.

Суд заборонив службовим особам Київської міської ради або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням, відчужувати, розпоряджатися цим об’єктом нерухомості, а також проводити будь-які будівельні роботи, у тому числі реконструкцію приміщень.

Державним реєстраторам та нотаріусам заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дій щодо приміщення.

Сама будівля по вулиці Липська,буд. 15/17 перебуває в комунальній власності територіальної громади Києва. Постановою прокурора її визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий відділ Печерського управління поліції розслідує зловживання службовим становищем посадовими особами театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр юного глядача на Липках» та Департаменту культури КМДА.

У липні цього року КМДА оголошено конкурс на посаду директора – художнього керівника театру. Попередній керівник Віктор Гирич виконував цю роботу 30 років.

Оголошення результатів конкурсу та призначення на посаду директора В’ячеслава Жилу викликало значний суспільний резонанс, численні публікації в ЗМІ, мітинги біля будівлі театру та Департаменту культури КМДА.

Мітингувальники, у тому числі більшість працівників Театру, вказували на незаконність конкурсу, грубі порушення законодавства під час його проведення.

Відповідно, до рішення загальних зборів трудового колективу театру від 25 серпня 2021 року, Жила начебто не мав права бути допущеним до конкурсу та визнаний переможцем. Із протоколу загальних зборів колективу вбачається, що факт подачі Жилою своєї кандидатури на конкурс викликав обурення колективу. Претенденту Жилі висловлено недовіру, тому що його кандидатура не відповідає професійним та морально-етичним вимогам: відсутня режисерська освіта і професійний досвід постановок вистав для дитячої та підліткової молоді, сімейного виховання.

Наводиться інформація, що новообраний директор засуджувався вироком Деснянського суду Києва від 27.11.2006 за вчинення злочинів, передбачених ст. 129, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України до позбавлення волі на 5 років та звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки.

Також про цього чоловіка як керівника комунального театру «Актор» в соцмережах оприлюднено компрометуючі факти з його особистими пропозиціями та вимогами до працівників щодо оголення, імітування статевих актів на сцені за грошову винагороду.

Працівники Театру юного глядача вказували на формальність проведення конкурсу, оскільки керівником Департаменту культури КМДА нібито повідомив про результати ще до його проведення.

Більшість членів конкурсної комісії з числа представників громадських організацій не відповідали вимогам щодо сфери діяльності, від яких делеговані, і за професіями є юристом та оцінювачем майна. Ще три члени конкурсної комісії призначено керівником Департаменту культури із числа її підлеглих працівників, двоє з яких взагалі не мають відношення до творчої діяльності.

Противники нового директора вважають, що єдиною метою його обрання є саме заволодіння будівлею театру в центрі Києва під приводом реконструкції, про яку Жила вже заявив, кажучи що домовився з інвесторами та забудовниками.

Факт умислу на заволодіння приміщенням театру під приводом реконструкції начебто підтверджується також тим, що Київська міська рада затвердила перелік зі 119 об’єктів культурної спадщини столиці ХІХ-ХХ століття, на проведення реконструкції та капітального ремонту яких вводиться мораторій, серед яких будівля Театру відсутня.