У Києві бандюки нахабно викрали 12 новеньких вантів для Подільсько-Воскресінського мосту

Вчора якісь бандоси спортивної тілобудови, в кількості близько 15 осіб, відтіснили та заблокували співробітників охорони мостового переходу на Подільсько-Воскресінському мосту.

Після цього вони загнали на міст дві вантажівки та автокран і викрали 12 новеньких вантів (троси, які мають тримати конструкцію моста), які Київ отримав від німецького виробника.

Віталій Кличко прокоментував ситуацію так: «Друзі! Кияни! Хочу повідомити, що я звернувся до правоохоронних органів, зокрема до поліції, щодо бандитських дій, які відбулися вчора на Подільсько-Воскресенському мосту. Це троси, які мають тримати конструкцію мосту.

Наразі відкрите кримінальне провадження і триває слідство.

Цікаво, що через кілька годин після інциденту замовник будівництва отримав лист від одного із субпідрядників про бажання того забрати ванти з об’єкту.

Хочу наголосити, що місто сьогодні робить все, щоб добудувати Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і відкрити в кінці року автосполучення ним. За всі ванти місто розрахувалося.

І я розцінюю подібні дії підрядників та субпідрядників як нахабний саботаж і зумисне затягування термінів будівництва. Переконаний, правоохоронні органи повинні розібратися з подібними діями!

Бо дуже хтось не хоче, щоб міст за стільки років нарешті добудували і відкрили. То блокують рух будівельної техніки через Русанівські сади та перешкоджають здійсненню необхідних робіт, то чинять провокації. А тепер — ще й вивозять обладнання з мосту, яке було підготовлене до встановлення!

Підкреслю: я зроблю все, щоб добудувати такий важливий для столиці і киян об’єкт, як Подільсько-Воскресенський міст! Спочатку ми відкриємо рух авто мостом, а наступним етапом стане будівництво метро на Троєщину».

Киев Оперативный