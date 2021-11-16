У Києві біля Києво-Святошинського суду з авто, що проїжджало повз, пролунало кілька пострілів, є поранений (фото)

У Києві біля будівлі Києво-Святошинського суду сталася стрілянина. Про це УК повідомили у службі судової охорони.

Судові охоронці Києва надали першу допомогу громадянину, на якого було скоєно замах біля судової установи.

Подія сталася сьогодні, 16 листопада, близько 12 години дня біля Києво-Святошинського районного суду Київської області.

Після завершення судового засідання чоловік вийшов із будівлі судової установи та попрямував до припаркованої неподалік автівки.

У цей час з авто, що проїжджало повз, пролунало кілька пострілів.

На звук пострілів миттєво відреагували співробітники Територіального управління Служби судової охорони у м. Києві та Київській області, які забезпечують охорону й безпеку судової установи. Вони вибігли на вулицю і, побачивши, що чоловік упав, разом з адвокатом потерпілого почали надавати йому домедичну допомогу, а також викликали карету швидкої та наряд Національної поліції.

До приїзду карети швидкої допомоги та слідчо-оперативної групи Нацполіції судові охоронці забезпечили охорону місця події.

Всі обставини події надалі з’ясовують працівники Національної поліції України.

УК