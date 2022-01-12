У Києві через повідомлення про «замінування» закрили чотири станції метро

Не працюють станції «Вокзальна», «Театральна», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та пересадка.

Станції Київського метрополітену «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування, повідомили у пресслужбі Київської міськдержадміністрації.

Через пів години у КМДА повідомили, що з тієї ж причини для входу і виходу пасажирів зачинено ще дві станції метро – «Вокзальна» і «Театральна» та пересадочний вузол.

Інформацію про відкриття станцій обіцяють оприлюднити одразу після завершення перевірки. // LB.ua