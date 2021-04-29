У Києві четверо ділків «заробили» понад ₴700 тис. на впровадженні «енергоефективних» заходів у житлових будинках

Серед обвинувачених керівник комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради, ексінженер цього КП та двоє керівників комерційних структур. Кошти виділялися на заміну вікон та дверей в місцях загального користування житлових будинків Києва.

Протиправну діяльність групи осіб викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Відомо, що керівник комунального підприємства з допомогою головного інженера – члена тендерного комітету – забезпечили перемогу в конкурсі підконтрольній комерційній структурі. До офіційних документів вносили недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Зловмисники використовували дешеві матеріали, що жодним чином не сприяло збереженню тепла. Такі дії фігурантів призвели до понад 700 тис. грн збитків.

На початку березня цього року слідчі слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили про підозру чотирьом особам: організаторові – керівник комунального підприємства, двом виконавцям – колишній інженер та керівник товариства та пособнику – директор фірми з технагляду. Їхні дії кваліфіковані за частинами 2, 3, 5 статті 27, частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

За заволодіння коштами зловмисникам може загрожувати від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України