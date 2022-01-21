У Києві чоловік допоміг правоохоронцям затримати чоловіка, який обікрав його автомобіль

Зловмисник зламав замок у дверях та поцупив із салону акумулятор, компресор та інші комплектуючі деталі. Тепер чоловіку загрожує до шести років в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що невідомі особи скоїли крадіжку з салону його мікроавтобуса «Мерседес», який припаркований біля багатоповерхівки на вулиці Воскресенській. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясували, що невідомий зламав замок у дверях іномарки та поцупив із салону акумулятор, компресор та інші комплектуючі деталі, після чого втік із місця скоєння злочину. Згодом власник транспортного засобу вияв крадіжку та повернувся додому за телефоном, аби зателефонувати у поліцію.

Через декілька хвилин потерпілий повернувся до автомобіля разом із товаришем і помітив незнайомця, який нишпорив біля мікроавтобуса. Чоловіки його зупинили та тримали по приїзду поліцейських.

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1991 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Наразі слідчі за погодженням із окружною прокуратурою готують фігуранту повідомлення про підозру у вчиненні злочину та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва