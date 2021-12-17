У Києві чоловік побив до смерті невідомого, який пошкодив колеса автомобіля його цивільної дружини

Київські правоохоронці затримали зловмисника за підозрою у вбивстві місцевого мешканця

Чоловік побачив, як невідомий пошкодив колеса автомобіля його цивільної дружини та вчинив з ним бійку, у ході якої наніс опоненту близько п’яти поранень. Тепер фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вночі до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сім’ї Сосніних відбулась бійка між чоловіками та є потерпілий.

По прибуттю за вказаною адресою патрульні виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем мешкання ймовірного підозрюваного та за його результатом затримали порушника у квартирі:

Встановлено, що потерпілий раніше зустрічався зі співмешканкою фігуранта. Чоловік прийшов до автомобіля жінки та пошкодив колеса. Це побачив її нинішній обранець і між ними почалась бійка. Далі порушник наніс близько п’яти поранень потерпілому та викинувши частину знаряддя вбивства, намагався приховати сліди злочину — змінив одяг і змив сліди крові з рук. Опитавши свідка події, за вказаними ним прикметами з’ясували, хто міг бути причетний до кримінального правопорушення. Фігурантом виявився раніше судимий за вбивство уродженець Кропивницького, 1982 р.н. На місці злочину вилучили й іншу частину предмету, спеціально виготовленого для нанесення ушкоджень, та направили на експертне дослідження.

Потерпілий, 1972 р.н, помер до приїзду швидкої меддопомоги. Поліцейські затримали зловмисника.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство. Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєний злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вартові еспресо за матеріалами Відділу комунікації поліції Києва