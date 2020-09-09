У Києві чоловік погрожував зброєю працівникам підприємства енергопостачання

Інцидент стався, коли майстри приїхали перевіряти стан вимкненого лічильника електроенергії: чоловік накинувся на них із лайкою та зброєю.

Згодом правопорушник – боржник за спожиту електроенергію (загальна сума боргу за комунальні послуги становить майже 190 тисяч гривень) – у соціальній мережі звинуватив поліцейських у тому, що вони стали на захист осіб, які начебто хотіли пограбувати його квартиру. Ця інформація не відповідає дійсності.

7 вересня о 16:30 до поліції звернувся майстер служби з обслуговування споживачів електричних мереж і повідомив про те, що мешканець будинку на вулиці Івана Миколайчука погрожує зброєю. Для з’ясування всіх обставин на адресу негайно виїхали наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління.

Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили обставини події. За словами майстрів, які викликали поліцію, минулого року у квартиру 48-річного киянина за несплату припинено електропостачання. Тож коли вони приїхали перевіряти стан вимкненого лічильника, з помешкання вийшов власник. Він почав нецензурно висловлюватися, а також тримав у руках зброю і погрожував співробітникам підприємства.

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Під час цих подій ніхто не постраждав. Згодом правоохоронці вилучили предмет, схожий на автомат, і відправили його на проведення експертизи.

Натомість фігурант зробив допис у соціальній мережі про те, що у помешкання намагалися увірватися невідомі особи, які хотіли пограбувати його, а працівники поліції, котрі прибули на місце події, стали на їх захист. Зважаючи на зібрані матеріали, інформація із допису не відповідає дійсності.

На цей час слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. У ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини інциденту та проведені необхідні слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Києва