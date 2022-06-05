У Києві чоловік убив жінку та дитину, ще двоє осіб були травмовані. Підозріваний ще й підпалив квартиру

У Києві правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного, котрий вбив родичів та підпалив квартиру. Внаслідок події загинула жінка, малолітня дитина та ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження. Розпочато два кримінальних провадження.

3 червня до поліції Києва надійшло повідомлення про бійку та пожежу в одній із квартир на вулиці Маяковського. Одразу на місце прибули рятувальники ДСНС, патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі.

Правоохоронці встановили, що напередодні між родичами виник конфлікт та згодом бійка. У результаті події загинули жінка, малолітня дитина та ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження. Окрім того, ймовірний підозрюваний, 1957 року народження, підпалив оселю та намагався втекти, однак був затриманий.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 115 — умисне вбивство, та ч. 2 ст. 194 — умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва