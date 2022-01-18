У Києві чоловік впіймав злодія, який забрався у будинок сусіда

Зловмисник потрапив до помешкання, розбивши вікно. Він викрав золоті прикраси та готівку, але втекти порушнику завадив сусід потеплілих. Правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що він впіймав крадія на подвір’ї приватного будинку, який розташований на вулиці Брусилівській у Святошинському районі. За вказаною адресою негайно прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці з’ясували, що зловмисник розбив скло у вікні та, потрапивши всередину, викрав золоті вироби та 2 000 гривень. Свідком крадіжки став сусід потерплих, який почув шум у будинку та впіймав непроханого «гостя».

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Житомирщини, 1976 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбійний напад.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – замах на крадіжку, поєднану з проникненням у житло. За процесуального керівництва окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва