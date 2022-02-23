У Києві чоловік «замінував» залізничний вокзал, бо хотів потрапити до в’язниці

25-річний правопорушник пояснив слідчому псевдомінування тим, що «хоче потрапити до в’язниці, бо набридло проживати з батьками».

21 лютого близько 12-ї години на спецлінію поліції “102” зателефонував чоловік. Заявник відрекомендувався жителем селища Глеваха та повідомив про замінування Київського південного залізничного вокзалу.

Про це повідомялє Білоцерківське районне управління поліції.

Поліція провела комплекс заходів щодо перевірки дійсності такої інформації. Згодом правоохоронці Білоцерківщини встановили особу псевдомінера. Ним виявився житель села Гута Білоцерківського району. Як з’ясувалось, в минулому він мав проблеми із законом за пограбунок та незаконне зберігання наркотичних засобів.

“Хочу потрапити до в’язниці, бо набридло проживати з батьками”, – так пояснив свій вчинок 25-річний правопорушник слідчому.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. // Діло