У Києві чоловіка, який зламав поліцейському палець, ув’язнили на три роки

Суд повністю задовольнив позов потерпілого поліцейського і стягує із засудженого на його користь 1240 гривень матеріальної шкоди і 5000 грн моральної шкоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 16 вересня.

31 грудня 2020-го двоє патрульних прибули на виклик про домашнє насильство. У поліцію подзвонила дівчинка і поскаржилась, що співмешканець матері пиячить і ображає її, маму та бабусю.

У квартирі правоохоронці виявили дитину, яка плакала, чоловіка та жінку, які на кухні вживали алкоголь, і бабусю на ходунках. Сусід по тамбуру сказав, що в цей день поліція вже приїздила, бо цілий день мешканці шумлять. Патрульні запросили чоловіка у відділок, щоб він протверезів. Той відмовлявся і співмешканка йому допомагала, кажучи, що нікуди він не поїде.

Оскільки чоловік був агресивний, то було прийнято рішення повалити його на землю і надіти кайданки. Під час сутички затримуваний схопив працівника поліції за середній палець лівої руки і спричинив закритий перелом 3-ї п’ясної кістки. Крім того, вдарив поліцейського в око, заподіявши синці.

Сусід допоміг правоохоронцям затримати агресора. Потім прибув ще один екіпаж на допомогу.

Обвинувачений вину не визнав. Розповів, що залетіли працівники поліції, нічого не пояснюючи, не представившись, і на кухні почалась «потасовка» і за 20 секунд він вже був на підлозі, його били по ниркам, тягали за руки. Спочатку він начебто не зрозумів, що це був працівник поліції. Сказав, що захищався і все швидко відбулось.

В останньому слові чоловік заявив, що кається, але намагався себе захистити від нападу, не хотів комусь нашкодити. Якщо так сталось, згоден відшкодувати шкоду потерпілому.

За умисне заподіяння правоохоронцю тілесного ушкодження середньої тяжкості під час у виконанням цим працівником службових обов’язків, суд призначив покарання — 3 роки позбавлення волі.

Додамо, що у 2016 році цей чоловік вже був судимий за умисне вбивство рідного батька, якого у стані алкогольного сп’яніння задушив електричним дротом. Обвинувачений визнав вину, щиро каявся і активно сприяв розкриттю злочину, тому отримав більш м’яке покарання, аніж передбачено законом, у вигляді 5 років в’язниці, але звільнився умовно-достроково приблизно на 8 місяців раніше. // Діло