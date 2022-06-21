У Києві чоловіка засуджено за незаконне зберігання зброї та боєприпасів

Зловмисник пояснював, що отримав зброю нібито для служби в територіальній обороні, однак у жодній з них не перебував. За вчинений злочин суд призначив йому покарання у вигляді трьох років тюремного ув’язнення з іспитовим строком один рік.

Нагадаємо, що до оперативного чергового Голосіївського управління поліції від заявниці надійшло повідомлення про те, що її співмешканець залякує застосуванням вогнепальної зброї.

По прибуттю на місце події, слідчо-оперативна група вилучила предмети, схожі на зброю й боєприпаси та затримала чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На запитання правоохоронців звідки вилучене порушник пояснював, що отримав у одній з територіальної оборони столиці.

Подія була зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що раніше не судимий киянин, 1983 року народження не перебував, у жодному формуванні територіальної оборони. За результатами проведених експертиз, вилучене на місці події – автоматична зброя марки АК-74, чотири магазини для автомата й патрони калібром 5,45 мм у кількості 136 штук.

Правоохоронці за погодженням з Голосіївською окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру, на час слідства чоловік перебував у слідчому ізоляторі.

Після завершення досудового розслідування слідчі Голосіївського управління поліції скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне обвинуваченому суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.

Відділ комунікації поліції Києва