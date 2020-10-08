У Києві чоловіка затримали за крадіжки з магазинів

Зловмисник проникав до приміщень шляхом віджиму дверей та викрадав звідти гроші. Тепер за скоєне йому загрожує до шести років в’язниці.

Під час відпрацювання території Дніпровського району оперативники затримали чоловіка за крадіжку з магазину на вулиці Малишка. На місце події для документування злочину прибула слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Богдан Марченко, у ході перевірки поліцейські встановили, що годиною раніше затриманий скоїв аналогічну крадіжку з магазину на вулиці Юрія Гагаріна:

«Ми встановили, що правопорушник проникав до приміщень шляхом віджиму вхідних дверей. Під час поверхневого огляду у чоловіка ми виявили гроші, планшет та посвідчення учасника бойових дій з ознаками підробки. Наразі 34-річному киянину, який має погашену судимість за грабіж та незаконне заволодіння транспортним засобом, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі».

Відділ комунікації поліції Києва