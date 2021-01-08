У Києві чоловіку оголошено вирок за смертельне поранення цивільної дружини

За чаркою алкоголю у подружжя виникла сварка, під час якої чоловік вдарив співмешканку ножем у груди. Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, подія трапилась у лютому 2019 року на території Подільського району Києва. До поліції звернувся чоловік та повідомив про те, що на території СТО знаходиться мертва жінка.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці з’ясували, що напередодні цивільне подружжя розпивало алкогольні напої та під час застілля між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. В процесі боротьби чоловік ножем вдарив співмешканку у груди, а через деякий час викликав лікарів.

Правопорушником виявився 34-річний охоронець СТО. Зібравши усі необхідні доказові матеріали, слідчі Подільського управління поліції повідомили фігуранту про підозру та після завершення досудового розслідування направили обвинувальний акт до суду.

Вироком Печерського районного суду у місті Києві чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, засудили до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва