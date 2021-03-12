У Києві чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві за схемою «ваш родич у лікарні»

Зловмисник ошукав двох пенсіонерок та видурив у них 150 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

До Деснянського управління поліції звернулася літня жінка з заявою про шахрайство. Вона повідомила, що невідомий забрав у неї 1500 тисячі євро та 350 доларів США. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку.

Зі слів начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Станіслава Сєрєбряка, до потерпілої зателефонувала жінка, яка представилась медсестрою та повідомила, що її родичка у лікарні після ДТП та для проведення операції негайно потрібні гроші. 71 – річна жінка назвала адресу та через деякий час до її помешкання зайшов чоловік, якому вона віддала свої заощадження у сумі близько 1500 тисячі євро та 350 доларів США.

«Оперативники провели комплекс розшукових заходів та швидко встановили особу, причетну до скоєння даного правопорушення. Ним виявився 34 – річний уродженець Сумщини, якого розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу. В його орендованій квартирі ми провели невідкладний обшук, під час якого вилучили частину грошей, які він здобув шахрайським шляхом».

Наразі правоохоронці довели його причетність до скоєння аналогічного злочину, скоєного днем раніше на вулиці Милославській відносно 85 – річної киянки, яка віддала затриманому близько 93 тисяч гривень.

Слідчі Деснянського управління поліції відкрили два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За погодженням з Київською місцевою прокуратурою № 3 фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні даних злочинів. Судом затриманому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва