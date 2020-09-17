У Києві держслужбовця та його спільників судитимуть за вимагання хабаря у сумі $55 тисяч

Група зловмисників на чолі з посадовцем обіцяли бізнесмену за грошову винагороду керівну посаду у державних органах. Правоохоронці викрили чотирьох зловмисників у момент отримання першого траншу грошових коштів у сумі 20 тисяч доларів США . Чоловікам загрожує до десяти років ув’язнення.

Задокументувавши факт отримання неправомірної вигоди службовою особою та його спільниками, слідчі розпочали досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«У ході досудового розслідування встановлено, що головний організатор – заступник керівника одного з відділів Міністерства юстиції України. Він розробив план злочинних дій, спрямований на отримання від одного з бізнесменів грошових коштів у сумі близько 55 000 тисяч доларів. За цю винагороду посадовець пообіцяв керівнику комерційної структури посаду у державних органах та у подальшому передати в управління близько 6000 гектарів землі», — розповідає начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов.

Як зазначив старший слідчий столичної поліції Олександр Мамчур, усім чотирьом правопорушникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою:

«Під час обшуку офісного приміщення посадовця та приміщення інших трьох затриманих, були вилучені гроші та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність угрупування та особисті документи на майбутнього «кандидата на посаду».

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували до Шевченківського районного суду столиці обвинувальний акт відносно організатора та його спільників для розгляду по суті. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва