У Києві дільничні офіцери поліції припинили роботу Інтернет-магазину зі збуту наркотиків

Під час санкціонованого обшуку у помешканні молодика, що займався збутом, поліцейські вилучили наркотики на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Затриманому повідомлено про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Патрулюючи територією Святошинського району, дільничні офіцери поліції помітили на вулиці з пакунком молодика, який поводив себе підозріло. Побачивши правоохоронців, він раптом змінив напрямок руху та почав тікати.

Поліцейські наздогнали молодика, в якого при поверхневому огляді коробки виявили речовини, схожі на наркотичні. Правопорушника затримали та для документування злочину викликали слідчо-оперативну групу.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, у коробці співробітники поліції виявили чотири пакети вагою близько півкілограма з білою порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін, та один кілограм рослинної речовини, схожої на канабіс:

«У подальшому в помешканні затриманого ми провели санкціонований обшук, під час яких виявили та вилучили два кілограми зеленої речовини, схожої на марихуану, 2,5 кілограми білої речовини, з його слів – амфетаміну, та три кілограми «солей», які були розфасовані для майбутніх «закладок». За цінами «чорного ринку», вартість вилучених наркотиків становить понад три мільйони гривень».

Вилучене направили на експертне дослідження. Правопорушником виявився 22-річний уродженець Київської області, який виконував роль менеджера Інтернет-магазину, а саме отримував замовлення та займався збутом наркотиків через «закладки».

«Проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — додав Сергій Чернишев.

Відділ комунікації поліції Києва