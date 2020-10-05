У Києві дільничні офіцери поліції вилучили у сімейного дебошира зброю та набої

Чоловіка, який незаконно зберігав вдома обріз мисливської рушниці та патрони, затримали. Речові докази направили на проведення відповідних експертиз. Відкрито кримінальне провадження.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про домашнє насильство. Заявниця повідомила, що за місцем проживання на проспекті Петра Григоренка її 74-річний чоловік вчинив сімейну сварку та погрожував зброєю.

На місце події негайно направили мобільну групу реагування на факти домашнього насильства у складі працівників сектору дільничних офіцерів поліції територіального підрозділу. По прибуттю поліцейські заспокоїли дебошира та виявили у нього предмет, схожий на обріз мисливської рушниці 16 калібру, і 12 патронів до нього.

Вилучені зброю та набої, походження яких встановлюють правоохоронці, направили на проведення експертизи. Слідчим відділом Дарницького управління поліції пенсіонеру оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі. У рамках досудового розслідування встановлюватиметься походження зброї та мета її зберігання.

Відділ комунікації поліції Києва