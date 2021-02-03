У Києві дільничні офіцери поліції затримали чоловіка з наркотиками на ₴1,5 мільйона

Поліцейські провели обшук за місцем проживання киянина та вилучили речовини, схожі на солі «PVP», канабіс, амфетамін та пігулки з наркотичним вмістом, які направили на експертизу. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Патрулюючи територію Святошинського району столиці, дільничні побачили підозрілого молодика. Коли він раптово змінив напрямок руху, то привернув увагу правоохоронців, які вирішили зупинити його для перевірки.

Під час поверхневого огляду у хлопця поліцейські виявили близько одного кілограма кристалоподібної речовини жовтого кольору, ймовірно, солей «PVP». Для документування події та вилучення виявленої речовини правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Зі слів начальника Святошинського управління Сергія Чернишева, 23-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«За місцем мешкання затриманого ми провели невідкладний обшук, в ході якого виявили та в подальшому вилучили близько 2,5 кг речовини рослинного походження, схожої на канабіс, 1,5 кг, ймовірно, наркотичних кристалоподібних солей жовтого та блакитного кольорів, 100 грамів білої порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін, а також пігулки рожевого кольору, пакетики з пазовими замками та ваги для зважування. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків, за цінами «чорного ринку», становить близько 1 500 000 гривень. Вилучені речовини направлено на проведення експертизи».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури №8 фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину та направлено до суду клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва